Manifestazioni sportive 2020, il Comune pubblica il bando

Manifestazioni sportive anno sportivo 2020, pubblicato il bando sul sito istituzionale del Comune di Palermo.

La Città di Palermo ha tra i propri obiettivi la promozione e la valorizzazione dello Sport anche come strumento di recupero sociale (art. 2 Statuto).



Tali finalità vengono realizzate adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali che operano nel proprio territorio e del contributo di tutti i cittadini (art. 4 Statuto).



E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2020, realizzare nel territorio cittadino ”manifestazioni sportive”, avvalendosi della collaborazione di quei soggetti descritti dall’Art.7 comma 1 del vigente Regolamento sulle Attività Sportive del Comune di Palermo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30/01/1997, che siano di indubbio valore sportivo e che rientrano tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione.



I progetti, in originale, dovranno essere indirizzati all’Ufficio Sport - Piazzetta Scannaserpe n. 1 - 90146 e inviati tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: sport@cert.comune.palermo.it o sport@comune.palermo.it e dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il 12/12/2019.



Si precisa che saranno escluse le istanze pervenute fuori termine e/o incomplete della documentazione indicata al punto 1) del presente Avviso.



L’Ufficio Sport, successivamente, avrà cura di richiedere ulteriore documentazione al fine di completare la valutazione dell’istanza.



L'avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, non impegna in alcun modo l'Amministrazione nei confronti degli operatori sportivi richiedenti.

