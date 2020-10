Forza Italia

Marianna Caronia e Margherita La Rocca Ruvolo aderiscono a Forza Italia

Calderone (FI): ''Due valide risorse, do loro il benvenuto a nome del gruppo''.

“Con il passaggio di Marianna Caronia e Margherita La Rocca Ruvolo, cresce la qualità all'interno della squadra di Forza Italia. Conosco la loro professionalità e competenza, essendo una, componente della Commissione Bilancio e l'altra, presidente della Commissione Salute all'Ars. Questo dimostra che il Partito conferma la propria attrattiva sul territorio, dimostrando di continuare ad essere un punto fermo all'interno di un mutevole panorama politico. A nome del Gruppo Parlamentare do alle colleghe un sincero benvenuto”. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia all'Ars, on. Tommaso Calderone.

Lo ha dichiarato oggi Marianna Caronia annunciando il proprio passaggio a Forza Italia: "Per me è un ritorno a casa, in un partito che conosco bene fin dai suoi albori e nel quale oggi c'è tanto entusiasmo per fare cose positive per la Sicilia e per Palermo. In questi anni abbiamo fatto in parte un percorso diverso ma spesso, anche con Margherita Ruvolo, abbiamo condiviso il lavoro parlamentare su temi specifici e concreti. Ora ci ritroviamo, uniti dalla volontà di lavorare in modo propositivo e costruttivo sia a Palazzo dei Normanni sia a Palazzo delle Aquile."

