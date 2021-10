Maschere o Poeti

''Maschere o Poeti'', un incontro cenacolo tra versi e polpette del teatro popolare siciliano

Maschere o Poeti si svolgerà a Palermo, presso la casa Gastronomica Palermitana Nino U Ballerino, oggi 15 ottobre. Un progetto a cura di Raffaele Sabato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/10/2021 - 09:55:04 Letto 382 volte

La manifestazione/incontro avrà luogo presso la Casa gastronomica palermitana di Nino U Ballerino che per l’occasione preparerà le polpette fritte durante il “versettamento” (parola inventata da Raffaele).

Il progetto secondo Matteo? No, secondo Sabato: Non c’è secolo che non ha avuto un suo particolare personaggio che ha lasciato traccia in ambito popolare, già nel 1700 c’era Pietru Fudduni, nell’800 Beppe Schiera e nel 900 arrivava Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ma costoro erano maschere o Poeti?

Decidete voi, anzi se volte ne potremmo parlare durante l’incontro cenacolo del 15 ottobre 2021 alle ore 20.00 in Corso Finocchiaro Aprile a Palermo

Il perché “versi e polpette” ve lo spiego subito.

“Sempre nel ‘700 le taberne - spiega il Maestro Sabato - erano luoghi di pubblico incontro e di divertimento come oggi lo sono i salotti culturali.

Ai tempi, durante questi incontri, certamente non conviviali, vigeva l’usanza di mangiare polpette o pesce fritto mentre ci si duellava a colpi di “versi”. I duellanti certamente non sapevano di essere poeti, ma lo erano.

Ecco che ho pensato di mettere in scena, senza andare in scena, a modo di taberna, “Maschere o Poeti”, dove i tanti poeti non poeti ci, e si, delizieranno in un sfida a colpi di versi e mangiando polpette. Una vera sfida culturale popolare come mai nessuno ci aveva pensato."Io, Raffaele Sabato, conosciuto da tutti voi come Sindacu Isidoro l’ho fatto e mi piacerebbe condividere con Voi questo percorso popolare”.

Il pubblico che vorrà partecipare potrà recarsi presso la casa gastronomica palermitana di Ninu u Ballerino, rispettando le norme previste per legge (green pass in primo luogo), per partecipare all’iniziativa come si faceva un tempo quando i viandanti si recavano nelle taberne per ritrovarsi e godere di momenti belli e rilassanti all’insegna della cultura popolare e del buon cibo palermitano rappresentato dall’eccellente maestro stellato Nino U Ballerinu.

Durante l’incontro sarà omaggiata la cartolina dell’evento.

Maschere o Poeti si svolgerà a Palermo, presso la casa Gastronomica Palermitana Nino U Ballerino, oggi 15 ottobre ore 20.00. L’ingresso è gratuito ma occorre il green pass.

Il progetto è finanziata quale “iniziativa direttamente promossa dall’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana” e con il patrocinio dalla Presidenza dell’ARS.

Il progetto messo in piedi da Raffaele Sabato vuole dunque essere un appuntamento periodico itinerante per promuovere i luoghi più significativi della città dove cultura popolare e cibo si fondono in un connubio indissolubile.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!