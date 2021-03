Coni

Massimo Costa candidato nella Giunta nazionale del Coni

Anello (Lega): ''SaprÓ valorizzare la Sicilia sportiva con slancio e strategia''.

"Massimo Costa da presidente regionale del Coni ha saputo valorizzare lo sport in Sicilia portandolo ad alti livelli e sono certo che saprà fare altrettanto bene da componente della Giunta nazionale, in rappresentanza di un'Isola da rilanciare con slancio e strategia in vista di un quadriennio olimpico pieno di opportunità".



Lo dice Alessandro Anello, ex assessore comunale allo Sport del Comune di Palermo e segretario cittadino della Lega, in riferimento alla candidatura di Massimo Costa alla carica di componente della Giunta nazionale del Coni per i comitati regionali 2021-2024.



"Nel 2017 da assessore comunale allo Sport a Palermo - continua Anello - ho lavorato gomito a gomito con Massimo Costa e so bene cosa significa per chi ha la responsabilità dell'amministrazione di una grande città potere contare su un rapporto diretto con il Coni. Durante la presidenza Costa sono state organizzate manifestazioni come i Giochi delle Isole piuttosto che campionati italiani in varie discipline, a dimostrazione del fatto che l'ex numero uno dello sport siciliano ha saputo concretizzare risultati importanti. Lo ha fatto in Sicilia e saprà farlo anche a livello nazionale".

Francesco Bertolino, presidente della Commissione Sport al Comune di Palermo, dichiara: "La disponibilità alla candidatura di Massimo Costa come componente della Giunta Nazionale del CONI è davvero una bella notizia per tutto il mondo sportivo e dona voce al sano desiderio di quella parte del mondo giovanile che vorrebbe essere responsabilmente presente nella gestione delle politiche sportive.



In questi anni di impegno politico all'interno delle istituzioni, ho avuto modo di apprezzare il lavoro svolto da Massimo nella promozione della cultura dello Sport, intesa nella sua più ampia e profonda prospettiva di visione e cultura della vita.



Va inoltre riconosciuto a Massimo uno straordinario lavoro organizzativo e operativo e un incessante impegno profuso durante la sua esperienza al CONI regionale.



Il mio augurio perché questa candidatura possa essere sostenuta con un ampio consenso, certo che la presenza di Massimo all'interno della Giunta rappresenterà una risorsa per tutto il mondo dello sport”.

