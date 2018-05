visita del presidente

Mattarella a Palermo, ecco perché **VIDEO**

Il capo dello Stato al chiostro di San Domenico. Tra gli altri, presenti anche il presidente della regione Nello Musumeci e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando

Pubblicata il: 11/05/2018

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi al chiostro di San Domenico, per scoprire una lapide della Società siciliana per la Storia patria “a riconoscente memoria dei tanti siciliani che hanno creduto e combattuto per garantire all’Italia unità, libertà e democrazia”. La Società intende in questo modo celebrare la Costituzione nel 70esimo anniversario della sua entrata in vigore, riaffermandone i valori “pur nel rispetto delle istanze autonomistiche”.

“La visita del presidente Mattarella – sottolinea Giovanni Puglisi, presidente della Società – è l’occasione più significativa per ribadire lo spirito unitario dell’Italia, pur nella prospettiva di una sempre crescente cultura della Europa delle Regioni”.

Il capo dello Stato nel capoluogo siciliano insieme al presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, per celebrare i settanta anni della Corte dei conti in Sicilia. L’evento si svolgerà nel contesto di un incontro di studio in tema di contabilità pubblica. Previsti interventi di numerosi magistrati, docenti universitari, studiosi di pubblica amministrazione. Tra gli altri, presenti il presidente della Regione Nello Musumeci e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

