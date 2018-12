Mattarella a Palermo

Mattarella a Palermo per la chiusura di Palermo capitale della cultura

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro Massimo presenzia ad una breve cerimonia legata all'imminente chiusura delle iniziative per Palermo capitale italiana della cultura 2018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2018 - 21:53:13 Letto 358 volte

Saranno presenti il presidente della Regione Nello Musumeci, il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore comunale alla Cultura Andrea Cusumano e tutti i partner di Palermo 2018.

Subito dopo la cerimonia il presidente assisterà dal palco a "La Bohème", l'opera di Puccini diretta da Daniel Oren. Una serata all'insegna della cultura e della tradizione quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel primo intervallo mangera' salato in tema 'Santa Lucia', ricorrenza che a Palermo esalta in particolare il riso e le arancine, simbolo dello street food locale; incontrera' il cast e Oren. Nel secondo intervallo mangera' un dolce sempre in tema 'Santa Lucia' - tradizionale quello che utilizza il grano e la ricotta zuccherata - in Sala degli Stemmi, con il previsto incontro con le maestranze. Il buffet e' curato dallo chef Natale Giunta.

