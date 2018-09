ricordare Mauro Rostagno

Mauro Rostagno, 30 anni dopo. Un uomo, una storia, un giornalista rivoluzionario ucciso sulle strade della legalità

L'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l'Unione nazionale cronisti insieme per ricordare Rostagno a 30 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa

Il convegno in programma oggi, mercoledì 26 settembre, nella suggestiva cornice del teatro Biondo, nato per ricordare Rostagno a 30 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall’Unione nazionale cronisti, potrà essere seguito in diretta su facebook su Radio100passi

I ragazzi della IV H, del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Palermo, impegnati nel percorso ASL webradio, realizzeranno le riprese guidati da Danilo Sulis.

Dopo gli interventi d'apertura andrà in scena l’opera teatrale “Mauro Rostagno, un uomo vestito di bianco”, un'elaborazione drammaturgica a cura della regista Adriana Castellucci con la partecipazione dei ragazzi del liceo “Galilei”.

Subito dopo si terrà il convegno con la partecipazione del giornalista Salvo Palazzolo, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Giulio Francese, del presidente dell’Assostampa siciliana, Alberto Cicero, e del presidente nazionale dell’Unci Alessandro Galimberti.

Le conclusioni saranno affidate all’on.le Claudio Fava, giornalista e presidente regionale della Commissione antimafia. L'incontro sarà moderato da Leone Zingales, Vice-presidente nazionale dell’Unci.

