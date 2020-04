solidarietà

McDonald's dona ogni giorno 100 colazioni all'Ospedale Cervello di Palermo

McDonald's ha deciso di donare, ogni giorno, 100 colazioni al personale medico sanitario dell'Ospedale Cervello di Palermo.

Pubblicata il: 16/04/2020

In questo difficile momento causato dall’emergenza sanitaria in corso, McDonald’s ha deciso di donare, ogni giorno, 100 colazioni al personale medico sanitario impegnato nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. Resa possibile grazie alla disponibilità dei ristoranti McDonald’s sul territorio palermitano, l’iniziativa vuole rappresentare un ringraziamento da parte dell’azienda a chi si prodiga per garantire cure e assistenza a chi ne ha bisogno.

Diverse sono le iniziative messe in campo da McDonald’s Italia a livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si trova. Tra queste, la donazione, insieme a Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald, di 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19. A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola.

