Medaglia del Capo dello Stato e patrocinio del Parlamento Europeo per il Festival delle Letterature Migranti

Annunciato il riconoscimento con la Medaglia del Capo dello Stato ed il patrocinio del Parlamento Europeo al Festival delle Letterature Migranti.

Ecco le dichiarazioni del Sindaco, Leoluca Orlando:

"Di fronte a sempre più diffusi e violenti comportamenti xenofobi e a politiche che mettono in dubbio i valori fondanti della nostra Repubblica e dell'Unione Europea, fra cui quelli di uguaglianza, solidarietà ed accoglienza, la medaglia della Presidenza della Repubblica e il Patrocinio del Parlamento Europeo al Festival delle letterature migranti sono un segnale importante.

Questi riconoscimenti non sono infatti non soltanto un attestato di affermata qualità culturale della manifestazione, ma sono soprattutto un segnale di attenzione, cui deve andare la nostra massima gratitudine, per la difesa e l'affermazione di quei valori che sono asse portante di Palermo Capitale della Cultura".