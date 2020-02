scuola e salute

Medici nelle scuole, siglato patto tra Ordine dei Medici e Regione Siciliana

''Medicina scolastica'' per educare alla prevenzione i giovani in etÓ scolare e migliorare in prospettiva lo stato di salute della popolazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2020 - 12:44:02 Letto 368 volte

Gli Omceo siciliani e gli assessorati regionali alla Pubblica istruzione e alla Salute, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, domani 20 febbraio 2020 alle 10.30, presentano a Villa Magnisi un progetto condiviso di “Medicina scolastica” per educare alla prevenzione i giovani in età scolare e migliorare in prospettiva lo stato di salute della popolazione, riducendo in questo modo anche i costi dell'assistenza sanitaria.

A siglare l'intesa Toti Amato, presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Omceo capofila del progetto, l'assessore regionale alla pubblica Istruzione e Formazione Roberto Lagalla e l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!