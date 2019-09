Memorial Salvo D'Acquisto

Memorial Salvo D'Acquisto, Orlando: ''Il suo sorriso conferma che esiste qualcosa di più forte della violenza''

''Il sorriso di Salvo D'Acquisto, come quello di Don Pino Puglisi, conferma che esiste qualcosa di più forte della violenza, del male e della morte, che è l'amore'', ha dichiarato Leoluca Orlando.

"E' un modo per ricordare l'amore di Salvo D'Acquisto per il prossimo, lo stesso giorno in cui commemoriamo Don Pino Puglisi, e un'ulteriore conferma che bisogna condannare il male, ma avere cura dei malvagi. Il sorriso di Salvo D'Acquisto, come quello di Don Pino Puglisi, conferma che esiste qualcosa di più forte della violenza, del male e della morte, che è l'amore. Anche l'amore per la nostra città".



Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, in occasione della decima edizione del Memorial podistico "Salvo D’Acquisto", il vice brigadiere che durante la Seconda guerra mondiale si sacrificò per salvare numerosi ostaggi civili.

