Mercato di Piazza del Carmine, approvata delibera per la riqualificazione dell'area

La Giunta Municipale ha approvato ieri una deliberazione finalizzata alla regolarizzazione del mercato di Piazza del Carmine.

La Giunta Municipale ha approvato ieri una deliberazione finalizzata alla regolarizzazione del mercato di Piazza del Carmine, contestualmente allo schema di regolamento per la concessione degli stand che verranno individuati a seguito della riqualificazione dell’area con la realizzazione di due strutture coperte.

Con questo atto dichiarano il vice sindaco Fabio Giambrone e l’assessora alle Attività Economiche, Cettina Martorana: l’Amministrazione Comunale mira a ripristinare le strutture realizzate nella seconda metà dell’Ottocento e dismesse negli anni ’70, a causa delle cattive condizioni di manutenzione in cui versavano. Il progetto, tenendo conto dell’attuale crisi dei mercati storici, aggravata da questa ormai prolungata fase emergenziale, si propone di riorganizzare in maniera funzionale gli spazi adibiti alla vendita, costituendo un valore aggiunto e un’attrattiva turistica".

Le due strutture previste, che costituiscono aree coperte delle attività di commercio, insistono nella piazza del Carmine, su suolo pubblico, e accoglieranno le attività del mercato storico, eliminando le attuali bancarelle che impediscono la completa visualizzazione dei fronti della piazza. Il progetto, riproponendo la tipologia dei mercati coperti storici, è stato rivisitato in chiave contemporanea tramite elementi in ferro, legno e lamiera, dando dignità all’area centrale del mercato, che potrà essere anche utilizzata per eventi di natura culturale e ricreativa quando le attività del mercato sono chiuse, costituendo altresì luogo aggregativo per l’intero quartiere, oltre che uno spazio di promozione per il mercato stesso attraverso dei piccoli info-point. Il progetto prevede infine la ripavimentazione della piazza con il recupero di tutte le basole storiche.

Per il presidente della I Circoscrizione Massimo Castiglia, “entra nel vivo il processo di regolarizzazione e rilancio del mercato storico di Ballarò. Era luglio 2017 quando lo IACP propose alla Prima Circoscrizione del Comune di Palermo e all'assemblea pubblica SOS Ballarò un progetto per la costruzione di case popolari e di opere di pubblica utilità. Con la delibera odierna approvato dalla Giunta comunale si garantisce la continuità 'umana' sui futuri banchi del mercato. Adesso chiediamo al Consiglio comunale di fare la sua parte”.

