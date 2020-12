mercato ittico

Mercato ittico, Ferrandelli: ''Sfiduciata volontà dell'amministrazione, tutelato il polmone produttivo della città''

E' stato bocciato dalle opposizioni l'emendamento voluto dal Sindaco che prevedeva di far rientrare il mercato ittico di Palermo nel piano delle alienazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2020 - 15:47:18 Letto 399 volte

Si è appena conclusa la seduta di Consiglio comunale nella quale è stato bocciato dalle opposizioni l’emendamento voluto dal Sindaco che prevedeva di far rientrare il mercato ittico di Palermo nel piano delle alienazioni.



"È emersa tutta l’incapacità di programmazione e pianificazione dell’amministrazione comunale che con un colpo di mano avrebbe voluto creare ancora più incertezza sulle sorti di una attività produttiva già penalizzato dall’incapacità di gestione di questi mesi". Queste le dure parole del capo dell’opposizione in consiglio Comunale Fabrizio Ferrandelli.



"Abbiamo dato un segnale incontrovertibile al sindaco circa la difesa delle attività produttive della nostra cotta, ribadendo l’esistenza di percorsi istituzionali lineari, con tempi concordati anche con gli operatori economici e condividi in un piano ben programmato.



L’obiettivo non può dirsi ancora raggiunto - conclude Ferrandelli - ma di sicuro da oggi i presupposti sono più solidi".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!