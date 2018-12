tavolo di confronto

Mercato usato Albergheria, tavolo di confronto per il 18 dicembre

L'Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina, in accordo con il Sindaco Leoluca Orlando, ha indetto per il prossimo 18 dicembre un tavolo di confronto per il mercato dell'usato nel quartiere dell'Albergheria.

L'Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina, in accordo con il Sindaco Leoluca Orlando, ha indetto per il prossimo 18 dicembre alle ore 10 a Palazzo Galletti (piazza Marina), il tavolo di confronto e coordinamento per la formalizzazione regolata e definita del mercato dell'usato nel quartiere dell'Albergheria, previsto dalla delibera di Giunta n. 38 del 28 marzo scorso.

"Il percorso avviato con quella delibera - affermano Orlando e Mattina - prosegue grazie alla importante sinergia e al dialogo instaurato fra Amministrazione comunale in tutte le sue articolazioni, Prima Circoscrizione, comitati dei residenti, rappresentanti dei venditori ambulanti.

Il lavoro svolto fin qui va ulteriormente valorizzato e potenziato, per giungere quanto prima ad una soluzione condivisa che tenga conto delle diverse esigenze e la convocazione del tavolo di lavoro sarà un ulteriore momento per lavorare in questa direzione".

