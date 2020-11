Mese dei Diritti

'Mese dei diritti 2020', a Palermo eventi dedicati ai bambini e incontri per i genitori

Sono tante le novità previste durante il Mese dei Diritti, che si svolge a Novembre, ma il cambiamento più importante riguarda le modalità di svolgimento degli incontri che, causa emergenza Coronavirus, saranno tutti online.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2020 - 10:22:13 Letto 432 volte

Eventi dedicati ai bambini, incontri creati per i genitori e confronti aperti a tutta la cittadinanza; è questo il calendario ricco di appuntamenti previsto per il Mese dei Diritti, l’evento promosso dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo, Pasquale D’Andrea, che quest’anno giunge alla 6°edizione. Sono tante le novità previste durante il Mese dei Diritti, che si svolge a Novembre, ma il cambiamento più importante riguarda le modalità di svolgimento degli incontri che, causa emergenza Coronavirus, saranno tutti online.

“La pandemia - afferma D’Andrea - ci ha portato a sperimentare nuove forme di partecipazione pertanto abbiamo deciso che non vogliamo rinunciare a quello che oramai da 6 anni è diventato un appuntamento fisso in città. Le iniziative sono state suddivise per aree d’interesse e a legare ogni singolo evento è in particolare un articolo della convenzione Onu dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che quest’anno sarà l’ascolto”.

All’interno del programma non mancano, infatti, i momenti di ascolto e di supporto per le famiglie, per le mamme e anche per bambini e gli adolescenti. “Il periodo è molto delicato per ognuno di noi – sostiene il Garante -. Il Mese dei Diritti, fortemente voluto, vuole essere un momento di riflessione, ma anche di relazione tra diversi attori sociali, dove l’uno traina l’altro verso un unico fine”.

A partecipare alle attività sono tante associazioni territoriali e non, che hanno accolto con grande entusiasmo l’appuntamento annuale.

Vedi calendario

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!