Messa in sicurezza del canale Mortillaro, Giaconia, Maraventano e Li Muli: ''Situazione di stallo che preoccupa''

Sembra non sia più disponibile il finanziamento di 1,2 mln di euro stanziati ad agosto 2019 dalla Regione Siciliana per la messa in sicurezza del canale Mortillaro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/11/2021 - 11:09:10 Letto 482 volte

"Le notizie che trapelano non sono per niente confortanti, infatti, sembrerebbe da notizie ufficiose che, il finanziamento di 1,2 mln di euro stanziati ad agosto 2019 dalla Regione Siciliana per i lavori di messa in sicurezza del solaio di copertura del canale Mortillaro sotto la via Amorelli (nel tratto compreso tra le vie Vanvitelli e Salerno), non siano più disponibili.

La via Alfonso Amorelli, che per almeno trent’anni è stata fondamentale per la viabilità del quartiere, al punto che la stessa conduce al plesso scolastico “Salerno” e a tante civili abitazioni, a causa dell’aggravarsi delle già precarie condizioni strutturali delbcanale che scorre sotto, è chiusa al transito veicolare da marzo 2019 su disposizione dell’allora Dirigente Capo dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana del Comune di Palermo. Provvedimento che da un lato si è reso obbligatorio per la sicurezza pubblica, dall’altro, però, ha creato ulteriori disagi al quartiere, già in sofferenza per la situazione esistente dovuta alla peculiarità dell’assetto urbanistico e viario.

Se questa notizia dovesse essere confermata, sarebbe una vera e propria beffa per i circa ventimila abitanti del quartiere Cruillas, che da tantissimi anni attendono le opere di messa in sicurezza del canale.

Inoltre, l’eventuale revoca del finanziamento vanificherebbe due anni di attività di progettazione svolta dai tecnici del Comune e del Genio Civile, quest’ultimo pronto ad affidare i lavori con procedura urgente già dallo scorso 3 febbraio, giorno in cui è stato approvato il progetto definitivo avvenuto in sede dell’ultima conferenza di servizi.

Preoccupati della notizia, seppur ufficiosa, circa la revoca del finanziamento per la realizzazione delle opere, abbiamo inviato una formale richiesta di chiarimenti agli assessori regionali Marco Falcone e Gaetano Armao e al Sindaco Leouloca Orlando, ai quali chiediamo oltre garanzie sul mantenimento del finanziamento, anche massimo impegno sull’avvio delle opere di messa in sicurezza che per noti motivi, sono di vitale importanza per il territorio in questione."

Lo dichiarano, il consigliere comunale del gruppo "Avanti Insieme" Massimo Giaconia, il presidente e il vicepresidente della Sesta Circoscrizione Michele Maraventano e Roberto Li Muli.

