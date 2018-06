meteo

Meteo, ancora temporali in Sicilia e in gran parte d'Italia

Torna il maltempo in Sicilia e in gran parte d'Italia.

24/06/2018

Torna il maltempo in Sicilia e in gran parte d’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta gialla per nove regioni.

Le precipitazioni si estenderanno in Sicilia, in particolare sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

L’allerta gialla riguarda domani il Lazio, gran parte di Sicilia, Sardegna, Calabria, Marche, Umbria, Abruzzo e l’area salentina della Puglia. Stessa allerta per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

