meteo

Meteo, arriva il grande caldo: in Sicilia picchi di 35 gradi nel weekend

Dopo le piogge incessanti delle ultime settimane, arriva il grande caldo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/06/2018 - 20:17:47 Letto 324 volte

Dopo le piogge incessanti delle ultime settimane, arriva il grande caldo. L’Italia sarà investita da un’ondata di calore, che sarà più persistente al Centrosud e farà registrare picchi di 35 gradi in Sicilia e Sardegna.

Nel weekend ci sarà il vero aumento delle temperature: le massime ovunque saranno oltre i 30 gradi e sono attese punte di 34-35 anche nelle zone interne della Sicilia. Più mitigate le coste grazie alle brezze marine, tuttavia si farà sentire anche l'afa, complice l'umidità presente nell'aria.

Secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo, "nel corso del fine settimana l'espansione graduale di un promontorio di alta pressione a matrice nord-africana, riporterà condizioni di tempo progressivamente più stabili in tutto il Paese: in particolare, con l'inizio di luglio, l'alta pressione africana coinvolgerà tutto il settore centro-occidentale del Mediterraneo e, naturalmente, anche l'Italia, dove si profila appunto la prima vera ondata di calore estiva, più persistente al Centrosud. In questa parte del Paese infatti da lunedì il termometro potrà raggiungere diffusamente i 33-34 gradi, ma con picchi anche superiori su Sardegna e Sicilia già a partire da domenica".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!