Meteo, arriva l'inverno su tutte le regioni

Arriva il declino dell'alta pressione e l'arrivo dell'inverno su tutte le regioni italiane, complice un nucleo freddo e perturbato dalla Scandinavia.

iLMeteo.it annuncia il declino dell’alta pressione e l’arrivo dell’inverno su tutte le regioni italiane, complice un nucleo freddo e perturbato dalla Scandinavia.

Le prime avvisaglie di un cambiamento del tempo si avranno nel weekend quando correnti più umide dai quadranti sudoccidentali porteranno piogge anche forti al Nord e poi su Toscana, Umbria, Lazio e infine Campania. Da domenica la circolazione, da meridionale che era, passerà a settentrionale, quindi più fredda. Piogge e nevicate sulle regioni adriatiche e al Sud a quote via via più basse. Il freddo inizierà a dilagare su tutte le regioni.

Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it, avvisa che piogge e locali temporali al Sud porteranno la neve sopra i 5/700 metri. Nei giorni successivi un nucleo freddo e perturbato dalla Scandinavia avrà sfondato sul Mediterraneo e l’Italia, portando un generale peggioramento del tempo con la neve che potrebbe fare la sua comparsa al Nord anche in pianura.

In Sicilia permane un’area anticiclonica garante di tempo in prevalenza stabile. La settimana dovrebbe proseguire ancora con tempo anticiclonico, molto mite di giorno e moderatamente freddo la notte specie nelle zone interne; qualche disturbo transitorio venerdì potrebbe interessare il settore meridionale.

