Meteo, domenica e lunedì nubi su Palermo

A Palermo in questi giorni di festa abbiamo trascorso parte del nostro tempo a Mondello ma non a casa, nemmeno sembra gennaio, ma sembra un inizio di primavera, ma in realtà sappiamo bene che non è così...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/01/2018 - 19:22:05 Letto 319 volte

E a ricordarcelo solo le nubi che caratterizzeranno la giornata di domenica 7, min 14°C, max 19°C. In particolare avremo nubi sparse di passaggio al mattino, cielo in prevalenza coperto al pomeriggio e alla sera.

Lunedì 8 avremo su Palermo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 19°C, la minima di 14°C alle ore 6.

