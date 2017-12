meteo

Finalmente un segnale di rottura in questo dicembre anticiclonico e siccitoso.

Finalmente un segnale di rottura in questo dicembre anticiclonico e siccitoso. Come evidenzia Meteosicilia.it, una saccatura Nord Atlantica nelle prossime ore porterà un mutamento del tempo. L’aria, artica marittima, arriverà in Sicilia nella seconda metà della giornata di mercoledì, apportando un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di pioggia, che coinvolgerà in maniera abbastanza democratica tutta la Sicilia, eccetto le zone più orientali. Seguirà anche un discreto calo termico, con nevicate sopra i 1000/1200m.

Ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con pioggia interesserà la Sicilia occidentale, in rapido movimento verso est fino a interessare in serata e nottata buona parte del territorio isolano. Venti deboli o moderati, mari poco mossi e temperatura stazionaria.

L’allontanamento della perturbazione sarà seguito da un discreto calo della temperatura con fenomeni residui, in un contesto variabile con poco sole. Il calo termico sarà nell’ordine di 3-4°C e le precipitazioni residue potrebbero divenire nevose fin dai 1000m di quota, occasionalmente più in basso. Venti di maestrale sostenuti, mari mossi.

Ancora moderatamente instabile venerdì, prima di una nuova rimonta anticiclonica per fine anno.

