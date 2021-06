meteo palermo

Meteo Palermo: tempo instabile fino a venerdì, bel tempo nel weekend

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2021 - 09:31:22 Letto 408 volte

Mancano pochi giorni e l'Italia sarà invasa dall'anticiclone africano che stenta di raggiungere tutte le regioni, frenato da un'ostinata circolazione instabile presente sui settori nordorientali. Fino a venerdì quindi dovremo fare i conti ancora con temporali a tratti intensi.

La svolta avverrà nel corso del weekend; il sole sarà davvero prevalente su tutte le regioni e le temperature cominceranno a lievitare di molti gradi. Tra sabato e domenica i valori massimi al Centro-Nord toccheranno picchi di 33-34°C in Emilia e in Toscana, fino a 32°C sul resto delle zone e qualche grado in meno al Sud, ancora accarezzato da una circolazione debolmente instabile.

Giovedì, 10 giugno: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25.2°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3369m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 11 giugno: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26.4°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3492m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 12 giugno: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 26.6°C, la minima di 20.3°C, lo zero termico si attesterà a 3455m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Fonte: 3BMeteo

