meteo

Meteo, primavera all'insegna del maltempo: freddo e piogge anche in Sicilia

╚ in arrivo una settimana fredda e invernale...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/03/2018 - 16:43:12 Letto 376 volte

È in arrivo una settimana fredda e invernale, alla faccia dell'imminente arrivo della primavera: maltempo e neve fino a quote basse. Dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia. La prossima, sarà quindi una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche di 10°C dapprima sulle regioni settentrionali, poi anche al Centrosud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale.

Da domani, infatti, le temperature minime raggiungeranno lo zero e le massime 8-10 gradi a causa dell'arrivo di una perturbazione dalla Scandinavia che porterà anche neve a quote collinari sugli Appennini. “Le temperature - spiega in una nota il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara - si porteranno dunque ben al di sotto delle medie del periodo, anche di oltre 8°C. Nel frattempo oltralpe si è ancora in pieno Inverno con neve a Parigi, bufere in Inghilterra, Scozia e Irlanda come nel caso di Manchester e temperature abbondantemente sottozero".

“Da martedì a giovedì il maltempo si concentrerà poi al Centrosud liberando il Nord Italia, con neve in collina inizialmente al Centro, ma a tratti in pianura sulle zone interne marchigiane, e poi anche al Sud", aggiunge Ferrara.

La situazione, secondo il meteorologo, resterà molto dinamica anche nei giorni a seguire, con un marzo che proseguirà decisamente “pazzerello”. Sino a fine mese sono infatti attese altre perturbazioni con temperature a tratti sotto le medie del periodo, non solo in Italia ma anche in Europa. Insomma, conclude Ferrara, "la primavera può davvero attendere quest'anno".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!