Meteo, temperature in aumento ma nel weekend...

Parziale tregua al maltempo e un aumento delle temperature.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/05/2019 - 16:32:01 Letto 361 volte

In arrivo da domani una parziale tregua al maltempo e un aumento delle temperature. E per il weekend è in arrivo una nuova perturbazione. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, da domani a giovedì il tempo migliorerà ma non per molto «perchè infiltrazioni di aria fresca in quota manterranno un’accesa instabilità pomeridiana».

Temperature in aumento anche se però nel weekend è prevista una nuova perturbazione soprattutto nel mediterraneo, insomma l'estate si farà attendere ancora un pò.

