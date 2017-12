meteo

Meteo: temperature in aumento, ma nel weekend torna il freddo

Esauritasi la discesa di aria fredda proveniente dal Nord Europa, la Sicilia viene coinvolta in un flusso di correnti più temperate di origine nordafricana...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2017 - 14:18:12 Letto 650 volte

Esauritasi la discesa di aria fredda proveniente dal Nord Europa, la Sicilia viene coinvolta in un flusso di correnti più temperate di origine nordafricana, generate da un’area di relativa Bassa Pressione che si va delineando sull’Italia centro-settentrionale.

Oggi condizioni di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte su gran parte del territorio isolano. Addensamenti più compatti potranno dar luogo a qualche piovasco più probabile nel pomeriggio-sera. Valori termici in aumento, più marcato nella seconda parte della giornata specie sulla costa tirrenica. Venti moderati dai quadranti meridionali tendenti a rinforzare fino a forti sul settore meridionale e di foehn sul versante tirrenico. Moto ondoso in rapido aumento su tutti i bacini.

Giovedì nuvolosità variabile sull’intero territorio, con schiarite ed annuvolamenti in grado di apportare qualche isolato fenomeno. Tendenza a graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest con fenomeni sparsi in serata. Venti moderati prevalentemente sudoccidentali, tendenti a ruotare ed a disporsi da settentrione sul nord e ovest dell’Isola. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Il weekend si preannuncia alquanto instabile, a tratti perturbato ed associato ad un sensibile calo termico. Tra giovedì sera e venerdì 1° dicembre, infatti, avremo un autentico crollo delle temperature in tutto il Paese, con forti temporali nel basso Tirreno. Inoltre potrebbe essere soltanto l’inizio di una lunga fase di maltempo per le Regioni meridionali, con violenti temporali a condizionare tutto il prossimo weekend.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!