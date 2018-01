meteo

Meteo, tempo instabile e peggioramenti in arrivo

Un nuovo moderato impulso atlantico è in arrivo di gran carriera da nordovest e provocherà un veloce ma incisivo peggioramento sulla Sicilia.

Condizioni di tempo instabile, a tratti perturbato, sulla Sicilia tirrenica, dove saranno assai probabili e frequenti piogge e rovesci, localmente anche temporaleschi e accompagnati da grandine. I fenomeni tenderanno a localizzarsi sulle aree tirreniche del messinese, mentre il tempo tenderà a migliorare da ovest. Sul resto dell’sola condizioni di variabilità con schiarite più ampie a sud ed addensamenti più consistenti sulle aree interne più settentrionali ed in particolare sull’etneo, interessato da fenomeni sparsi, specie sui versanti a nord e ad est del vulcano. Nevicate al di sopra dei 1100/1200 metri.

Temperature in diminuzione in entrambi i valori, localmente anche sensibile nelle massime. Venti ovunque forti da maestrale, fino a molto forti, con raffiche da burrasca sulla Sicilia nord-orientale nel pomeriggio. Prestare attenzione. Mari tutti molto mossi o agitati, fino a grossi il Tirreno meridionale.

Da giovedì residui annuvolamenti in mattinata sulla Sicilia nord-orientale ma in via di miglioramento. Cielo poco nuvoloso altrove con qualche modesta nube passeggera. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento le massime. Venti moderati con rinforzi da maestrale, ma in via di attenuazione. Mari ancora molto mosso o agitati, specie il Tirreno ma con moto ondoso in diminuzione.

Dopo il breve intermezzo atlantico, la pressione tornerà ad aumentare nel corso della settimana e con essa le temperature che potrebbero raggiungere persino i +20° nel corso del weekend.

