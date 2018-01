meteo

Meteo, tempo instabile e temperature in calo

Pubblicata il: 18/01/2018

L’approssimarsi dell’ampia saccatura depressionaria nordeuropea fin verso l’Italia centrale determina un notevole flusso di correnti occidentali che condizionano il clima sulla nostra Regione rendendolo molto ventoso.

Nei prossimi giorni il tempo sarà variabile con alternanza di schiarite e temporanei annuvolamenti più intensi sulla parte centro-occidentale sicula ove non si escludono locali fenomeni; maggiori addensamenti sul versante tirrenico con possibili piovaschi. Temperature in diminuzione. Venti generalmente forti dai quadranti occidentali in ulteriore rinforzo nella seconda parte della giornata, fino a burrasca lungo le coste esposte. Mari tutti agitati specie al largo.

Giovedì residua nuvolosità al mattino sul versante tirrenico, con sporadici fenomeni in successivo miglioramento; tempo discreto altrove per tutto l’arco della giornata. Temperature mediamente stazionarie o in lieve ulteriore calo. Venti ancora sostenuti di maestrale ma in attenuazione.

Ancora incerte le prospettive per il weekend, con possibili condizioni perturbate nelle giornate di sabato e domenica.

