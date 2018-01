meteo

Meteo, tempo instabile in allentamento e lieve aumento delle temperature

Dopo il break instabile che ha interessato la Sicilia, l'anticiclone tende nuovamente a prendere il sopravvento sul Mediterraneo...

Dopo il break instabile che ha interessato la Sicilia e in particolare la fascia settentrionale, nella seconda parte della settimana, l’anticiclone tende nuovamente a prendere il sopravvento sul Mediterraneo riportando sulla nostra isola condizioni meteorologiche con caratteristiche tipiche della primavera.

Una residua instabilità interesserà marginalmente l’area dello Stretto ove non si esclude ancora qualche debole fenomeno, ma con tendenza a miglioramento. Sul resto dell’isola cielo ovunque sereno con qualche formazione nuvolosa sui rilievi. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie nei valori minimi e saranno in lieve calo nei valori massimi. Venti di grecale soffieranno moderati con locali rinforzi lungo la fascia jonica, deboli di direzione variabile altrove. Mari generalmente calmi o poco mossi ad eccezione dello Jonio che si presenterà molto mosso.

Dopo metà settimana, la nostra regione vedrà cielo ovunque sereno con qualche isolata formazione nuvolosa più accentuata sui rilievi e in prossimità dello Stretto. Le temperature subiranno un lieve calo nei valori minimi rimanendo invece stazionarie o in lieve aumento in quelli massimi, con valori comunque al di sopra della media del periodo. I venti soffieranno deboli, in prevalenza di matrice meridionale, con rinforzi lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente calmi o poco mossi.

Nel fine settimana una nuova fase instabile potrebbe interessare l’area meridionale del Mediterraneo proprio in coincidenza del prossimo weekend.

