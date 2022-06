previsioni meteo

Meteo, weekend rovente con l'anticiclone Caronte: temperature sopra i 40 gradi

L'anticiclone Caronte durante il weekend inizierà la sua scalata verso la massima potenza, attesa tra domenica e martedì prossimo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/06/2022 - 09:57:37

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, prevede temperature record da Nord a Sud per il mese di giugno: dopo che il meridione ha già sperimentato in modo diffuso i 40°C all’ombra, la canicola si espanderà anche verso il Centro-Nord con possibili 40°C soprattutto da lunedì in poi. Nessuno escluso, tutto lo Stivale sarà caldissimo e purtroppo la presenza di Caronte sarà da record anche per la persistenza: l’anticiclone potrebbe durare fino ai primi giorni di luglio, prepotente con temperature africane e con solo qualche temporaneo cedimento al Nord.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 24

Al Nord: nubi sparse e molto afa, temporali forti dalle Alpi occidentali verso le pianure adiacenti.

Al Centro: caldo, ma cielo a tratti nuvoloso.

Al Sud: caldo insopportabile, primi picchi oltre i 42°C.

Sabato 25

Al Nord: nubi irregolari al Nordovest, isolate precipitazioni, sole altrove.

Al Centro: qualche pioggia in Sardegna, nubi irregolari altrove.

Al Sud: nubi sparse, clima caldo.

Domenica 26

Al Nord: soleggiato e molto afoso, caldo in aumento.

Al Centro: bel tempo e caldo con picchi di 38-40°C nelle zone interne sarde.

Al Sud: caldo opprimente, picchi oltre i 42°C.

Tendenza

Caronte infiamma il centro-sud con picchi fino a 43-45°C, afa diffusa al nord; il super caldo potrebbe durare fino all’inizio di Luglio.

Fonte: iLMeteo.it

