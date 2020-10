Acqua

Mezza Palermo resta senza acqua: danneggiata una tubazione

Sospesa l'erogazione idrica in diversi quartieri di Palermo a causa della rottura di una tubazione.

21/10/2020

A causa dei gravi danni arrecati da una impresa privata ad una conduttura principale di adduzione di acqua alla zona nord della città, l’AMAP ha comunicato di essere stata costretta a sospendere l’erogazione idrica con conseguenti disservizi nei seguenti quartieri e zone:Libertà, Cantieri, Fiera, Vergine Marina-Arella, Lungomare C. Colombo, Addaura, Partanna-Mondello, Castelforte – Giusino, Zona Estensione Nord (ZEN), Villaggio Ruffini, Lanza di Scalea, Villa Adriana, Cruillas-Badia.,

La popolazione servita è di circa 250 mila persone.

L’Azienda sta attivando il servizio sostitutivo con autobotte per le utenze sensibili (ospedali, scuole, ecc.). I tecnici dell'azienda sono già sul posto dell'incidente per valutare tempi e modalità di ripristino che si prevede saranno comunque lunghi per l'entità del danno.

Il sindaco, d'intesa con l'assessore Maria Prestigiacomo, ha convocato per le le 17 di oggi una videoconferenza durante la quale ricevere aggiornamenti sulla situazione e dopo la quale aggiornare la cittadinanza.

