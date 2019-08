concorso di bellezza

Miss & Mister Città di Palermo 2019, sabato la finale

Sabato 31 agosto la finale del primo concorso di bellezza e talento della nostra città, ''Miss & Mister Città di Palermo 2019''.

Si concluderà sabato 31 agosto dalle ore 20.30, nella prestigiosa location di Villa Filippina di Palermo, la tanto attesa finale del primo concorso di bellezza e talento della nostra città, “Miss & Mister Città di Palermo 2019”.

Saranno quasi 40 le finaliste che si contenderanno l’ambito titolo della Miss più bella della nostra città e 15 i ragazzi in gara per il titolo di “Mister Città di Palermo”. Inoltre anche quest’anno ci sarà l’elezione di “Miss & Mister Città di Palermo Kids”, che, vedrà la partecipazione di circa 30 bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni, tra maschietti e femminucce, a sfidarsi per garantirsi il titolo di “re e reginetta kids” della nostra città.

Tra una sfilata e l’altra, presenti sul palco di Villa Filippina a regalare diversi momenti di spettacolo, al pubblico presente, ci saranno diversi artisti siciliani, l’attore comico Dario Veca, il duo alcamese Calandra & Calandra con la loro musica “made in Sicily” e ancora i gruppi di danza della Flashdance e della Capital Dance Academy di Palermo.

Si ringrazia: Villa Filippina; Il Nucleo di Protezione Civile “Triscele”; Pippo Piraino Parrucchieri ed Euroform di Palermo che insieme alle make up artist Loredana Castiglione, Linda Alioto, Roberta Rapa, Noemi Antonacci, Giorgia Nuccio e Federica Savona cureranno il look delle ragazze e ragazzi in gara; Di Fulgo Autonoleggi; Bonetti Eventi & Servizi di Carmelo Bonetti; ViviSicilia di Angelo Marano per le riprese e i servizi tv e web; Cartoonia Animazione di Palermo; 0-16 Band di Palermo, La Vanity Models di Francesco Pampa, agenzia moda partner della kermesse.

Una serata all’insegna della bellezza e dello spettacolo, prodotta da Studio Trentasei Eventi & Produzioni e patrocinata dal Comune di Palermo, direzione organizzativa ed artistica del patron del concorso Christian Carapezza. La kermesse sarà presentata quest’anno dallo showgirl Katiuska Falbo e dall’ intrattenitore Mirko Speciale.

