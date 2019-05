Ambulatori per i poveri

''Missione salute'': Dal 31 maggio al 1° giugno ambulatori mobili gratuiti per i poveri di Palermo

Visite mediche per chi non se le può permettere. E’ quanto offre «Missione Salute», l'iniziativa delle Misericordie d'Italia che il 31 maggio e il 1° giugno 2019 si ferma con un ambulatorio mobile anche a piazza Giulio Cesare a Palermo.

L’obiettivo degli ambulatori mobili e di “Missione Salute” nell’ambito del più ampio Progetto “Links” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso n. 1 2017, è quello di contrastare il fenomeno della non inclusione sociale e promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria gratuito, dedicato a tutte le persone che vivono in situazione di estrema marginalità all’interno delle città.

Chi accederà agli ambulatori di “Missione Salute” potrà avere una visita medica generale, ma anche controlli cardiologici, dermatologici, oltre a screening (test HIV ed Epatite), cure di base infermieristiche ed informazioni ed assistenza di base.

Gli ambulatori saranno aperti a Palermo il 31 maggio e 1 giugno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 in piazza Giulio Cesare. L’iniziativa a Palermo ha il patrocinio del Comune ed è realizzato con la collaborazione di CeSVoP, Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo.

La tappa palermitana di «Missione Salute» è organizzata dal Coordinamento provinciale delle Misericordie d’Italia che conta circa una decina di realtà, impegnate quotidianamente nell’assistenza socio-sanitaria, nel supporto ai bisognosi e nella protezione civile. Il 31 maggio e il 1° giugno, nell’ambulatorio che sarà allestito nello slargo sul lato destro dell’imbocco di via Roma, si alterneranno oltre 40 volontari fra personale di supporto, medici e infermieri. Una buona occasione per chi si trova in difficoltà, in situazione di povertà e solitudine e non riesce ad avere adeguata assistenza medica.

Ciò è quanto comunicato dal CeSVoP relativamente alla manifestazione "Salute", patrocinata dal Comune di Palermo.

