Mondello, il camper della polizia in piazza per sensibilizzare sulla guida sotto droghe e alcol

Insieme ai medici della Questura di Palermo, gli agenti del commissariato di Mondello e della Stradale realizzeranno una campagna rivolta soprattutto ai giovani

25/07/2018

E’ un vero e proprio front office a disposizione del cittadino per richieste di informazioni, presentazione di denunce, esposti e garantire la sicurezza dei cittadini: il camper della polizia di Stato oggi pomeriggio sarà presente a Mondello, in piazza, epicentro dell’afflusso turistico della borgata marinara.

Per l’occasione, agli agenti del commissariato di Mondello saranno affiancati i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Palermo e i medici dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Palermo, per realizzare insieme una campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti della strada - e ai giovani in particolare - contro l’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti alla guida, fenomeno negli ultimi anni in continua crescita e considerato tra le cause principali degli incidenti stradali oltre all'alta velocità e alla distrazione.

Gli agenti della Stadale mostreranno ai cittadini le loro dotazioni e le apparecchiature per il rilevamento e l’accertamento dell’assunzione di alcol e/o droga da parte dei conducenti di veicoli, e illustreranno le principali norme del Codice della Strada che disciplinano la materia. Analogamente, il personale medico della polizia spiegherà gli effetti deleteri sull’organismo che alcol e sostanze stupefacenti provocano nei soggetti assuntori, influenzandone gravemente la capacità di guida e di percezione del pericolo. L’iniziativa verrà ripetuta anche nelle prossime settimane. La presenza del Camper integrerà i tradizionali dispositivi di sicurezza previsti a Mondello, rappresentati da agenti in abiti civili e in uniforme, sia sulla spiaggia che nelle aree di maggior frequentazione.

