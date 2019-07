cani salvataggio

Mondello, tornano i cani salvataggio

Cani salvataggio a Mondello, per tutti i fine settimana. Un'iniziativa sempre più frequente a Palermo, riproposta anche quest'anno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2019 - 13:36:29 Letto 377 volte

Cani salvataggio a Mondello, per tutti i fine settimana. Un'iniziativa sempre più frequente a Palermo, riproposta anche quest'anno.

La ACS-Associazione Cani Salvataggio, con il patrocinio del Comune di Palermo, in collaborazione con la Capitaneria di porto-Guardia Costiera, con i circoli Roggero di Lauria, Clubino del Mare ed Albaria, per tutti i fine settimana di luglio e di agosto, darà il via al progetto “Coste sicure”, realizzato con l’ausilio di 15 Unità Cinofile di salvataggio e di una moto d’acqua.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!