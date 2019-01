Morte Adamowicz. Giunta aderisce a manifestazione organizzata davanti il Teatro Massimo

Il sindaco Leoluca Orlando ha aderito a nome della Giunta comunale alla manifestazione organizzata per domani pomeriggio alle 18 davanti il Teatro Massimo in memoria di Pawel Adamowicz, sindaco di Danzica morto ieri a seguito di una aggressione durante un'iniziativa benefica nella sua città.



"La città di Danzica guidata da Adamowicz - ricorda Orlando - è stata promotrice, con Palermo, sia del Parlamento globale dei sindaci sia del ICORN, la rete internazionale di città a difesa dei rifiugiati".

Per Orlando "il sindaco di Danzica è rimasto vittima di un clima violenza politica che, come egli stesso aveva tristemente previsto, dal verbale si sta sempre più spostando sul materiale. Un clima ed una spirale di violenza che sempre più si sta diffondendo in tutta Europa e che rischia di minare le basi della convivenza civile e democratica, oltre che i diritti di tutti".

