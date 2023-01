Biagio Conte

Morte Biagio Conte, Lagalla proclama il lutto cittadino: bandiere a mezz'asta

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha proclamato per oggi il lutto cittadino in memoria di Biagio Conte.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha proclamato per oggi il lutto cittadino in memoria di Biagio Conte, esponendo a mezz’asta le bandiere presso tutte le sedi istituzionali e le scuole di ogni ordine e grado. Le suddette disposizioni dovranno essere mantenute fino al giorno in cui verranno celebrate le esequie.

