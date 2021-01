Smog

Morti per smog, dati allarmanti per Palermo: 852 vittime nel 2018

I nuovi risultati sui dati dell'inquinamento dell'Agenzia Europea per l'Ambiente tornano a confermare la preoccupante situazione a rischio ambientale e sanitario in cui versano molte cittą italiane.

21/01/2021

“Sono ben 852 le morti premature registrate ogni anno in provincia di Palermo a causa del PM 2.5. I nuovi risultati sui dati dell’inquinamento dell’Agenzia Europea per l’Ambiente tornano a confermare la preoccupante situazione a rischio ambientale e sanitario in cui versano molte città italiane”. Lo affermano in una nota le parlamentari Roberta Alaimo e Valentina D’Orso insieme al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo.



“Il problema - spiegano i cinquestelle - non riguarda solo il Nord, che rimane comunque l’area più colpita del paese e tra le più inquinate dell’Unione Europea e del pianeta, ma anche il Sud, per città come Palermo. L’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) ha stimato per il 2018 59.500 decessi in Italia legati agli inquinanti atmosferici collegati al Pm2,5. A queste morti premature si aggiungono 21.600 da NOx, 3.000 da ozono. Questo livello di mortalità, cui si aggiunge la cosiddetta morbilità (ospedalizzazioni e malattie varie) è peggiore rispetto ad altri Paesi come Francia, Spagna e Germania, in particolare in proporzione alla popolazione e ai decessi totali”.



“Per la provincia di Palermo - affermano gli esponenti M5S - si tratta di una incidenza pari al 6,79% morti l’anno secondo i dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente che stima 852 decessi causati da Pm 2,5. Praticamente 25 morti ogni 100.000 abitanti”.



“Il Movimento 5 stelle e il ministro Costa hanno già messo in campo strumenti e risorse importanti, e non a caso il Recovery plan, tra poco all’esame delle Camere, porrà un’attenzione particolare alla lotta all’inquinamento atmosferico. Durante il confronto parlamentare faremo di tutto per potenziare e accelerare tutte quelle misure e quei progetti territoriali utili a ridurre la pressione dell’inquinamento atmosferico, a far respirare le città e a tutelare la salute dei cittadini” concludono.

