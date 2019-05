mostra fotografica

Mostra Aldo Gattuso

Un percorso di immagini all'interno delle botteghe artigianali dedicato ai Ceramisti ed alla Ceramica di Caltagirone.

Nel contesto di “Buongiorno Ceramica” che si svolgerà domani a Caltagirone, nei locali della Corte Capitaniale, è stata allestita oggi una mostra fotografica di Aldo Gattuso dal titolo “Terra mia”, a cura di Ghiran (Associazione Artisti Calatini), un percorso di immagini all’interno delle botteghe artigianali dedicato ai Ceramisti ed alla Ceramica di Caltagirone dove è stato anche proiettato un interessante “DocuFilm” che racconta la creazione di un pezzo d’arte partendo dall’argilla sino alla smaltatura ed alla cottura finale.

Aldo Gattuso nasce a Grammichele, classe 1954 e vive a Caltagirone dove ha inizia a fotografare nel 1980, inizialmente dedicandosi alla fotografia in bianco e nero.

Un fotografo che della sperimentazione e della ricerca estetica ha fatto uno stile di vita per cogliere il senso più profondo: “In passato, come la maggior parte dei giovani, ricercavo emozioni forti che mi facessero vivere al limite della vita, – racconta Gattuso – poi la maturità, le responsabilità e il valore che ho colto nei miei confronti dalle persone che mi amavano, mi hanno fatto cambiare rotta. Iniziai a capire che il senso della vita stava nella sua espressione quotidiana con tutti i suoi limiti. Ma trovare il modo di esprimerla, nelle sue mille sfaccettature, è capitato per caso ritrovandomi tra le mani uno strumento meraviglioso come la macchina fotografica che mi ha dato l’opportunità di ricercare e cogliere emozioni, che altrimenti sarebbe stato impossibile fermare nel tempo ed elaborare!”.

Così, da circa quarant’anni la macchina fotografica si è trasformata in un’amica inseparabile che è riuscita a fargli amare la vita, ma soprattutto a trasmettere questa gioia a chi osserva le fotografie di Gattuso.

“Questo piccolo strumento che passa inosservato – continua l’autore - amico affidabile e fedele, mi ha portato gradualmente, ma con costanza, alla maturità, a una ben chiara consapevolezza. Esso è stato così accattivante e sornione da riuscire ad allontanarmi anche da quell’atavica passione per i motori, i quali un tempo ritenevo fossero i più adatti a esprimermi e a ricercare la vita”.

Oggi invece, Aldo Gattuso si racconta attraverso le sue immagini, che definisce “le meraviglie della vita, del mio stupore continuo per essa, del mio desiderio di continuare a vivere per continuare a coglierla e a goderla”.

Scatti come quadri. Immagini che cristallizzano tempi, luoghi e volti. Ogni foto uno spettacolo a sé stante, fotogrammi di attimi fuggenti che immortalano non solo il momento, ma anche colori e volti del mondo intero. Il denominatore comune di tutte le foto è sempre il tempo, il tempo che scivola via tra le dita, fra gli occhi, il tempo delle cose, della gente, il tempo delle luci e delle emozioni, un tempo che non sarà mai più lo stesso, come diceva il grande maestro della fotografia Jeanloup Sieff.

È questa l’arte di Aldo Gattuso.

