Mostra fotografica, Emanuela Patrizia Bognanni racconta il morbo di Alzheimer

Pubblicata il: 20/03/2018

La fotografa Emanuela Patrizia Bognanni presenta una raccolta di immagini realizzate negli ultimi tre anni, aventi per soggetto il padre, affetto dal morbo di Alzheimer.

Attraverso la sequenza fotografica si può notare nel volto e nei tratti del protagonista l’affermarsi della malattia, coi suoi processi degenerativi. Oltre che di carattere artistico, la mostra presenta inoltre una valenza sociale, vista la crescente incidenza dell’Alzheimer sulla popolazione e senza dimenticare le gravi difficoltà affrontate dai familiari del malato “Giorno dopo giorno”.

La presentazione della mostra avverrà venerdì 30 marzo nella Sala delle Carrozze alle ore 16,30. Vernissage alle ore 17,00 presso la Galleria Nicola Scafidi, alla presenza della Dottoressa Daniela Martino, responsabile dello spazio espositivo.

Nella raccolta fotografica viene rappresentata la vita quotidiana del protagonista nella sua serenità nel suo giardino di casa che assolto ascolta il cinguettio degli uccelli o si riscalda al sole, ma talvolta all'improvviso la malattia viene a bussare e scatena momenti dove tutto prima era calmo e bello diventa una brutta esplosione di inquietudine e sofferenza ma il malato stesso e chi con amore se ne occupa. La fotografa scrive un pensiero per il padre intitolato: "Tracce di tenerezza tra buio e sprazzi di luce".

“All'inizio di questo viaggio nella mia memoria, ero contenta che fotografandoti, mi sarei allontanata ancora di più da te, a causa della tua della tua malattia invece, in qualche occasione, le fotografie ti hanno restituito un po' di umiltà. Procedevo in questa altalena, tra conoscere il padre del passato e il conoscere questo vecchio, nuovo uomo perduto, dallo sguardo quasi assenti, ma che talvolta aveva dei guizzi furiosi, quasi violenti certi sguardi avevano il fuoco dentro. Quando parli e gesticoli in modo forsennato, perché ti fa male il pensiero ossessivo che qualcuno rubi in casa tua, la famiglia, i figli, i nipoti sono i nemici, chissà che esplosione di dolore dell'oratoria. Ogni tanto ti distrai, quando ti accorgi che ti sto fotografando, ti piace, vuoi vedere la foto e apprezzi, ti vedi così come sei, vieni bene sei contento, ma passa in fretta e ritorni ostaggio dei tuoi incubi, dei pensieri terribili che si avviluppano nei meandri più profondi e oscuri del tuo antro misterioso. "Terribile" è una parola che usi spesso, non è facile comprendere, ma questo aggettivo che si accompagna ad eventi drammatici tu lo pronunci bene. Allora immagino ma immagino poco. La solitudine che vuole, cerca il contatto con la realtà ma è prigioniera dei mostri senza pietà. Invecchiare è brutto, ma trovarsi in un limbo estraneo e ostile, senza via d'uscita è davvero terribile”.

