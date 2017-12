palermo

Movida palermitana: arriva una nuova stretta per la vendita degli alcolici

PALERMO. Arriva un’ordinanza comunale che vieta la vendita di alcolici in contenitori di vetro che siano bottiglie, boccali o altro.

Le nuove regole entreranno in vigore già da Capodanno, il loro scopo è quello di evitare il pericolo che può derivare dalle bottiglie rotte e dall’uso improprio che di queste bottiglie può essere fatto.

Questa misura in realtà non è nuova ma rappresenta una proroga di una già esistente, emanata a giugno come straordinaria e prevedeva il divieto durante l’estate e fino al 31 dicembre della vendita di alcolici in bottiglie di vetro e boccali.

L’ordinanza, prorogata fino al 31 dicembre del 2018, vale per tutti gli eventi pubblici a qualsiasi ora anche del giorno e dunque varrà anche a Capodanno e chi non dovesse rispettarla rischia una multa da 25 a 500 euro.

