Murale

Murale ''Allattamento è comunità accogliente'', venerdì inaugurazione alla Sperone

Venerdì 25 ottobre nel quartiere Sperone, si terrà l'inaugurazione del murale ''Allattamento è comunità accogliente''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/10/2019 - 10:11:44 Letto 378 volte

Venerdì 25 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 in via XXVII Maggio, si terrà l'inaugurazione del murale “Allattamento è comunità accogliente”, che rappresenta una mamma che allatta il suo bambino. L'opera, realizzata dal pittore Igor Scalisi Palminteri, nasce nell'ambito delle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale per incentivare l’allattamento materno, in collaborazione l'associazione di volontariato "L’arte di Crescere", ed è al centro di un protocollo d’intesa stipulato tra l’Amministrazione Comunale e gli artisti impegnati nel dare il loro contributo alla riqualificazione urbana, in particolare del quartiere Sperone.



Alla cerimonia di venerdì parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Fabio Giambrone, l'artista Palminteri, i rappresentanti dell'associazione L'arte di Crescere, di Unicef, dell’ICS Sperone-Pertini. La manifestazione vedrà, inoltre, la partecipazione attiva in piazza dei Consultori dell’Asp di Palermo con attività di prevenzione ed educazione alla salute.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!