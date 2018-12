Alzheimer

Musica e sorrisi per i pazienti del Centro Diurno Alzheimer

Un pomeriggio all'insegna della musica, per alleviare le sofferenze e i disagi dei pazienti in cura nei locali del Centro Diurno Alzheimer e dei loro familiari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2018 - 09:21:45 Letto 366 volte

Un pomeriggio all’insegna della musica, per alleviare le sofferenze e i disagi dei pazienti in cura nei locali del Centro Diurno Alzheimer e dei loro familiari.

L’iniziativa porta la firma dell’Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo, presieduta da Gaetano Cuttitta: giovedì 20 dicembre, a partire dalle 16:00, i soci volontari Antonio Sacco, Mariano Livuzza, Emanuele Martinez e Giuseppe Montesanto faranno visita ai degenti ricoverati presso il presidio ospedaliero “Pietro Pisani”, in via Gaetano La Loggia 5, proponendo canzoni e musiche degli anni sessanta.

Nello specifico, l’esibizione, rigorosamente live, vedrà Antonio Sacco alla tastiera e le “voci” Mariano Livuzza, Giuseppe Montesanto ed Emanuele Martinez rispettivamente alla chitarra, al basso e alle percussioni.

“Desidero manifestare la mia gratitudine – afferma il presidente Cuttitta, che sarà presente all’incontro – ai volontari per il loro gesto meritorio, non certo il primo, che esprime grande sensibilità civica”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!