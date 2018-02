ponte sullo stretto

Napoli, Delrio: sì al Ponte sullo stretto solo se si migliorano le infrastrutture

apertura del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, che avalla la possibilità della realizzazione del Ponte sullo stretto a patto di migliorare al contempo le infrastrutture di trasporto rapido dell'isola

Pubblicata il: 22/02/2018

Sì al Ponte sullo stretto a patto che al contempo vengano potenziate le altre infrastrutture inerenti il miglioramento del trasporto in Sicilia: questo è quanto è stato discusso, a Napoli, nel corso di un incontro che ha fatto registrare un’importante apertura del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, dell’A.d. di Rfi, Maurizio Gentile, e dell’A.d. di Anas, Gianni Vittorio Armani, nei confronti della linea esposta dalla Regione siciliana: Ponte sullo stretto opera fondamentale soltanto se realizzato costruendo contemporaneamente le altre infrastrutture di trasporto rapido e la viabilità delle aree interne, senza le quali il collegamento stabile tra le coste calabra e siciliana risulterebbe un’opera poco efficace rispetto all’investimento che richiede.

A sollecitare tale orientamento è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, intervenendo al Comitato di presidenza dell’Ance Sicilia, guidato da Santo Cutrone, nel corso del quale il rappresentante del governo regionale ha anche condiviso la necessità espressa dall’associazione dei costruttori edili di sollecitare maggiormente a Roma l’attivazione dei fondi assegnati per opere pubbliche che l’Isola attende da decenni. Falcone ha in proposito assicurato che è in corso un confronto serrato col governo nazionale per accelerare l’attuazione di tutte le azioni programmate, comprese quelle della delibera Cipe 54 del 2016 (Piano nazionale infrastrutture, 11,5 mld di fondi Fsc) che contiene, appunto, numerosi interventi che riguardano la Sicilia.

E per far sì che, a causa della endemica lentezza che contraddistingue le stazioni appaltanti, non vengano dilapidati i fondi che permetterebbero ai lavori di partire (oltre che di proseguire fino al completamento nei tempi previsti), lo stesso Falcone ha avviato linee d’azione di competenza della regione che possano fungere da pungolo favorendo altresì la certezza che le imprese impegnate possano essere pagate con puntualità. Sempre in materia di viabilità, Marco Falcone ha annunciato che la Regione sta acquistando 250 autobus euro 6 per sostituire i vecchi mezzi euro 0 presenti nei parchi delle aziende pubbliche di trasporto, e si è soffermato sull’Anas, alla quale ha chiesto maggiore impegno nella progettazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma quadro rafforzato per 482 milioni e dal Piano straordinario di manutenzione della Palermo-Catania per 872 milioni di euro.

Quanto all’edilizia popolare, Falcone ha spiegato che con due decreti del presidente della Regione, da 42 e 19 milioni di euro derivanti da fondi ex Gescal e Po Fesr, è stata sbloccata la realizzazione di interventi abitativi; inoltre, che si sta definendo un progetto di riforma degli Istituti autonomi case popolari che probabilmente li farà confluire sotto un’unica Agenzia regionale per la casa che, nel breve-medio termine, potrebbe gestire anche le attività di social housing.

