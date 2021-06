Kultur Ensemble

Nasce a Palermo il primo Kultur Ensemble

Sarā inaugurato oggi pomeriggio ai Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo il Kultur Ensemble.

Sarà inaugurato oggi pomeriggio ai Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo il Kultur Ensemble, in assoluto il primo istituto di cultura franco-tedesco previsto dal Trattato di Aquisgrana siglato nel gennaio 2019 dal Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e dalla Cancelliera Federale della Germania Angela Merkel.



Nasce a Palermo il primo istituto di cultura franco-tedesco Kultur Ensemble: è un momento storico che rinnova la collaborazione tra i due Paesi che il 22 gennaio 2019 hanno firmato un trattato di cooperazione in ambito politico, militare, economico e culturale. Per il primo Kultur Ensemble la scelta è caduta su Palermo, città dove operano da diversi anni l’Institut français Italia e il Goethe-Institut.



La presentazione internazionale di Kultur Ensemble e l'inaugurazione di Atelier Panormos | La bottega sono fissati per lunedì 14 giugno alle 15.45 al Cinema De Seta | Cantieri Culturali alla Zisa via Paolo Gili 4, a Palermo



Alla presenza del sindaco Leoluca Orlando; Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Michelle Müntefering, Ministro Aggiunto per la Politica Culturale Internazionale presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania; Jean-Baptiste Lemoyne, Segretario di Stato per il Turismo, i Francesi all'estero e la Francofonia; Johannes Ebert, Segretario generale del Goethe-Institut; Anne Tallineau, Segretario generale OFAJ; Tobias Bütow, Segretario generale DFJW; e dei curatori artistici Andrea Lissoni, direttore artistico dell’Haus der Kunst di Monaco di Baviera e Chiara Parisi, Direttrice del Centre Pompidou-Metz.

