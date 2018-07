Nasce all'ospedale cervello la Culla per la Vita, per contrastare l'abbandono dei neonati

culla per la vita

Nasce all'Ospedale Cervello la Culla per la Vita, struttura dove poter lasciare i neonati in regime di sicurezza, in assoluto anonimato.

05/07/2018

Nasce all’Ospedale Cervello, all’interno del Pronto soccorso pediatrico, la Culla per la Vita, struttura dove poter lasciare i neonati in regime di sicurezza, in assoluto anonimato, contrastando così il triste fenomeno dell’abbandono che spesso le cronache raccontano. È la terza istituita in città dopo quella dell’Ospedale Civico e del Movimento per la Vita nel quartiere Noce.

La culla termica è stata donata all’Azienda Villa Sofia-Cervello su iniziativa del Rotary Palermo Parco delle Madonie, in collaborazione con altri dodici Rotary di Palermo e provincia, con due club Inner Wheel e il Lions Palermo Normanna. Stamane al Cervello la cerimonia di consegna alla presenza del Commissario dell’Azienda Villa Sofia-Cervello, Maurizio Aricò, del Direttore Sanitario, Pietro Greco, di Rosanna Turrisi del Rotary Palermo Parco delle Madonie, promotrice dell’iniziativa, di medici e operatori sanitari, fra i quali Patrizia Ajovalasit direttore del Pronto soccorso pediatrico, e dei rappresentanti dei Rotary, di Inner Wheel e Lions che hanno contribuito all’iniziativa.

La culla termica, appositamente riscaldata per scongiurare l’ipotermia del neonato, è facilmente accessibile per mamme e genitori che vogliono lasciare il neonato senza che possa subire danni fisici, senza essere visti. Dopo aver lasciato il neonato, premendo un pulsante, un dispositivo di allarme scatta dopo una quarantina di secondi avvertendo il personale sanitario che è stato lasciato un neonato, dando nel frattempo la possibilità ai genitori di allontanarsi senza essere riconosciuti. Parole di apprezzamento per i donatori della Culla sono state espresse dal Commissario Maurizio Aricò che ha anche sottolineato il forte valore sociale ed etico dell’iniziativa.

