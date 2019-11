TravelHelp

Nasce ''TravelHelp'', l'assistenza legale che tutela i viaggiatori

TravelHelp, il primo portale in Sicilia creato appositamente per occuparsi di tutte le problematiche dei viaggiatori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/11/2019 - 15:43:58 Letto 366 volte

Un volo cancellato o in ritardo, un bagaglio smarrito o danneggiato sono solo alcuni esempi di quanto una vacanza possa essere rovinata per cause non dipendenti dalla volontà del viaggiatore. In effetti, non si vola soltanto per viaggiare o andare in vacanza, ma anche per lavorare e studiare. Volare, perciò, è ormai una normalità, ma non sempre le compagnie aeree curano come dovrebbero i diritti e gli interessi dei consumatori.

Dalla cancellazione del proprio volo all'over-booking, ogni anno tutti i viaggiatori rischiano di incappare in odiosi problemi e imprevisti. Non sempre, tuttavia, i viaggiatori conoscono i loro diritti o come tutelarli. Per questo motivo nasce TravelHelp, il primo portale in Sicilia creato appositamente per occuparsi di tutte le problematiche dei viaggiatori.

Titolari e gestori del portale sono due giovani palermitani, il Dott. Alessio Termine e il Dott. Alessandro Cucchiara, i quali entrambi hanno deciso di restare in Sicilia, la loro terra, e provare a creare qualcosa di buono in difesa dei propri concittadini e conterranei, mettendo a disposizione risorse e competenze per raggiungere lo scopo. L’asset di TravelHelp comprende il portale www.travelhelp.it, oltre a una pagina Facebook e un account Instagram. Con il supporto dello Studio Legale Canto e in particolare dell’Avv. Leonardo Canto, TravelHelp si occupa di fornire assistenza ai viaggiatori, informandoli del loro diritto a essere compensati economicamente in caso di ritardo o cancellazione del volo, ma anche del risarcimento in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, per un importo che può arrivare fino a € 1.100,00. Grazie all'apposita sezione, i viaggiatori hanno la possibilità di restare aggiornati sullo loro pratica, attraverso il servizio di assistenza online, attivo h24 all'interno del sito, oltre che tramite il canale whatsapp.

Nelle ultime settimane è balzato purtroppo agli onori delle cronache un altro abuso perpetrato nei confronti dei viaggiatori siciliani, vittime di un aumento esponenziale dei prezzi dei biglietti aerei da parte delle compagnie Ryanair e Alitalia. TravelHelp, pur non potendo agire direttamente contro la politica delle compagnie aeree e contro il caro biglietti, si è pronunciata in favore di tutti i siciliani e contro questo abuso.

“Come afferma Federconsumatori, - hanno dichiarato il Dott. Cucchiara e il Dott. Termine - per il periodo di Natale è previsto un aumento del 365% sul prezzo dei biglietti aerei. Ciò costringe migliaia di lavoratrici e lavoratori, studenti del Sud che vivono nel resto dello stivale, a pagare somme esorbitanti e inaccettabili per raggiungere la propria terra e i propri cari. TravelHelp non accetta che ci siano viaggiatori di serie A e viaggiatori di serie B: tutti hanno gli stessi diritti!”

