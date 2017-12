solidarietà

Natale a Palermo: le iniziative di solidarietà a Villa Sofia-Cervello

Un concerto natalizio per portare un po’ di sorriso e di allegria ai piccoli degenti ricoverati nel reparto di Pediatria diretto da Nicola Cassata...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 11:37:30 Letto 519 volte

Arriva la banda del Corpo Forestale della Regione Siciliana mercoledì prossimo 20 dicembre all’Ospedale Cervello. Un concerto natalizio per portare un po’ di sorriso e di allegria ai piccoli degenti ricoverati nel reparto di Pediatria diretto da Nicola Cassata. L’appuntamento è per le 15,30 e vedrà la banda diretta dal maestro Gerlando Cuffaro dapprima esibirsi nella hall e poi entrare a ritmo di marcia musicata nel reparto, dove offrirà fra l’altro alcuni doni ai bambini degenti. Un’iniziativa di solidarietà voluta dal Commisario dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Maurizio Aricò, e promossa dal Servizio di Educazione alla salute, responsabile Salvatore Siciliano.

Altre iniziativa di solidarietà sono inoltre in programma a Villa Sofia-Cervello, il 21 dicembre.

Alle 12 nel reparto di Medicina di Villa Sofia, diretto da Gabriele Nicolosi, 6 bambini della classe 5^ E della scuola elementare Collodi, che dipende dalla Direzione Didattica Alcide De Gasperi, consegneranno, accompagnati dai professori, letterine con alcuni pensieri natalizi da loro scritti su cartoncini colorati. Un’iniziativa in collaborazione con il Servizio Scuola in Ospedale.

Sempre in mattinata, l’Associazione Sicilia Eventi con i suoi volontari, insieme ai ragazzi dell’Associazione “Regalami un Sorriso”, offriranno in dono ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’Ospedale Cervello alcuni giocattoli, frutto di una campagna di raccolta di giocattoli ricevuti da ditte e negozi della città e della provincia. Nel pomeriggio invece alle 15,30, quarto appuntamento del ciclo di spettacoli offerti dalla Cooperativa Agricantus con il sostegno dell’Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo. Nella hall del Cto di viale del Fante si esibirà il famoso armonicista e compositore palermitano Giuseppe Milici, accompagnato da Valerio Rizzo al piano e Stefano India al basso, che proporrà fra gli altri alcuni brani di colonne sonore di celebri film. L’evento è dedicato a pazienti, familiari e operatori del reparto di Medicina fisica e riabilitativa e del Centro regionale per le malattie extra-piramidali.

