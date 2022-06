Inghilterra-Italia

Nations League, stasera si gioca Inghilterra-Italia: dove vederla in tv

Stasera alle 20.45 al Molineux Stadium di Wolverhampton va in scena Inghilterra-Italia, terza partita del gruppo 3 di Nations League.

Segnali positivi nelle prime due gare per la nazionale di Mancini: un pareggio contro la Germania e una vittoria contro l'Ungheria. Adesso l'obiettivo degli azzurri è quello di puntare a un altro successo per allungare in classifica. In questo momento l'Italia si trova in testa con quattro punti, segue l'Ungheria con 3, la Germania con 2 e infine proprio l'Inghilterra, ultima con un solo punto e quindi ancora senza una vittoria.

Come tutte le partite della Nazionale azzurra, la sfida contro la squadra del c.t. Southgate sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. In particolare, la gara si potrà vedere su Rai 1. Ma anche in diretta streaming su Rai Play, o accedendo al sito oppure scaricando l'app su computer, tablet o smartphone.

