Nel cielo di Palermo arrivano le Frecce Tricolori: viabilità e divieti

Nel cielo di Palermo arrivano le Frecce Tricolori: viabilitą e divieti

Dopo sette anni la Pattuglia Acrobatica Nazionale torna a volteggiare nel capoluogo siciliano: come cambia il traffico cittadino per l'evento

Sono i componenti della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ma per tutta Italia hanno un solo nome, e da Nord a Sud tengono grandi e piccoli a bocca aperta e col naso all'insù: le Frecce Tricolori tornano a Palermo, e domenica 8 luglio dalle 18 si esibiranno al Foro Italico. E per vivere al meglio la rara occasione - la seconda in sette anni - nel capoluogo siciliano si trasforma la viabilità, già a partire da domani sabato 7 luglio.

Sabato 7 luglio chiusa al traffico la carreggiata lato mare del Foro Umberto I, da domani pomeriggio, dalle 15 alle 19. Il tratto interessato sarà quello compreso fra Porta Felice e via Lincoln; un solo senso di marcia dunque, sul lato monte, nella stessa fascia oraria (15-19).

Sabato 7 e domenica 8 luglio, dalle 7 alle 19, divieti di sosta lungo tutto il Foro Italico. Sarà vietato parcheggiare lungo Foro Umberto I, in via Cala, via Lincoln (ambo i lati), piazza Tonnarazza, piano Sant'Erasmo e via padre Giovanni Messina.

Domenica 8 luglio, giorno del grande evento, la viabilità subirà i maggiori cambiamenti: dalle 12 alle 19 il Foro Umberto I sarà chiuso alle auto in entrambe le carreggiate già a partire da corso Vittorio Emanuele, all'altezza di piazza Marina, e fino in via Messina Marine. Divieto d'accesso ai mezzi in via Cala, all’altezza di via San Sebastiano chiudendo entrambe le carreggiate. Obbligo di svolta a sinistra per chi viene da via Cavour e arriva in piazza XIII Vittime. Divieto di circolazione anche nel tratto di via Lincoln tra corso dei Mille e Foro Umberto I. Le auto che provengono da via Archirafi potranno svoltare a sinistra. Sempre dalle 12 alle 19, non si potrà circolare neanche in via Tiro a Segno, nel tratto fra via Archirafi e piazza Tumminello. In via Messina Marine invece, per chi procede verso il Foro Italico, all'altezza di via Salvatore Cappello scatterà l'obbligo di svoltare a sinistra per la chiusura del tratto successivo.

Date le massicce trasformazioni della viabilità cittadina, sono state predisposte quattro aree di sosta per i pullman: in via Adorno-viale dei Picciotti e nei parcheggi Basile, Nina Siciliana e John Lennon (piazzale Giotto).

