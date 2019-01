Norman Zarcone

Nel ricordo di Norman Zarcone, Orlando propone istituzione Giornata Nazionale del Merito

''Ho proposto al Vice Ministro per l'Istruzione, Prof. Lorenzo Fioramonti, l'istituzione della Giornata nazionale del Merito'', lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2019 - 14:49:50 Letto 359 volte

Intervenendo stamani alla cerimonia svoltasi presso la Rotonda Norman Zarcone, il Sindaco Leoluca Orlando ha ricordato, “come ogni anno, la tragica fine di Norman Zarcone, intesa come un invito al rispetto dei meriti e della persona umana.

Palermo è una città che ha scelto “IO sono persona, NOI siamo comunità” nel ricordo di Norman Zarcone, vittima di una cultura dell’individuo e di egoismi, legata al sangue, al territorio e all'appartenenza, certamente alternativa rispetto al riconoscimento del merito.

Ho proposto al Vice Ministro per l’Istruzione, Prof. Lorenzo Fioramonti, che ringrazio per la presenza, l’istituzione della Giornata nazionale del Merito, indicando come data il 18 gennaio che simbolicamente tiene assieme Norman Zarcone e Paolo Borsellino, due vittime di un bisogno di rispetto della persona umana e del bisogno di comunità, due vittime della mortificazione del merito”.

